Tysfjord-mann anker dom på fire års fengsel 

NTB Innenriks

Dommen er ett og et halvt år strengere enn aktors påstand. Ofoten tingrett mente aktors påstand var for mild og utmålte en langt strengere straff. Fordi den fornærmede kvinnen er psykisk utviklingshemmet, mente tingrettsdommer Øivind Johnsen at mannen burde få straff etter reglene for voldtekt, selv om aktor ikke hadde påstått det i sin prosedyre.

– Retten er ikke bundet av aktors påstand om straff, skriver dommeren i begrunnelsen.

– Uforstående

– Min klient stiller seg uforstående til dommen fordi han ikke erkjenner straffskyld. Han anker både over skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier mannens forsvarer, advokat Alf Martin Solvin, til NTB etter at dommen falt i Ofoten tingrett fredag.

Mannen er også dømt til å betale den jevnaldrende og psykisk utviklingshemmede kvinnen 200.000 kroner i oppreisning.

-Ingen formildende omstendigheter

I sin prosedyre i Ofoten tingrett i Narvik tidligere i januar fastslo politiadvokat Siv Remen i Nordland politidistrikt at passende straff etter aktoratets vurdering er fire års fengsel, men at den lange tiden det tok før saken kom opp for retten, gjør at straffen bør settes til to og et halvt års fengsel.

I dommen mener Ofoten tingrett at mannen likevel må dømmes til fire års fengsel. Retten har kommet til at fradraget for brudd på menneskerettskonvensjonen kan settes til ett år. Det kommer til fradrag fra en straffeutmåling på fem år.

«Utover saksbehandlingstiden finner retten ingen formildende omstendigheter», skriver tingrettsdommer Johnsen.

Saken er den andre etter avsløringen av overgrepssakene i Tysfjord kommune for halvannet år siden. I desember ble en mann i 40-årene fra kommunen dømt til fem og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep mot fem kvinner. Både tiltalte og påtalemyndigheten har anket denne dommen.

Festet lit til kvinnen

– Jeg er veldig glad for at Ofoten tingrett har festet lit til fornærmedes forklaring, sier politiadvokat Siv Remen i en pressemelding.

Hun mener rettens helhetsvurdering av bevisene er viktig i en sak hvor fornærmede på grunn av sine kognitive evner, har problemer med å forklare seg.

Selv om tiltalen omfattet overgrep fra 2008 til 2011, bemerker Remen at retten legger til grunn at overgrepene har skjedd helt tilbake til 80-tallet. At retten mener overgrepene bør straffes etter reglene om voldtekt, mener politiadvokaten er godt nytt og et signal til mulig ofre som ennå ikke har meldt fra om sine opplevelser.

– Dette er et viktig signal fra retten som styrker rettsvernet til særlig sårbare personer, noe jeg er veldig fornøyd med. Jeg håper dette kan være et positivt signal til andre fornærmede i lignende type saker, og at de velger å melde fra til politiet, sier politiadvokaten.

Psykisk utviklingshemming

Mannen ble dømt for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å utnytte kvinnens psykiske utviklingshemming. Ifølge dommen skjedde overgrepene fra 12. september 2008 til 2. november 2011 i en liten bygd i Tysfjord i Nordland.

På bakgrunn av kvinnens forklaringer, legger retten til grunn at tiltalte har hatt flere samleier med henne allerede på 80-tallet. Mannen sto ikke tiltalt for dette, men retten omtaler det som ledd i en helhetlig bevisvurdering.

Seks år fra anmeldelse

Saken han nå er dømt for ble anmeldt i 2011. Det tok altså seks år å få den kom opp for retten. Remen innrømmet da også i retten at tidsbruken innebar brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld og mener han aldri har hatt noe med kvinnen å gjøre. Hans forsvarer, advokat Alf Martin Solvin, har vært sterkt kritisk til politiets tidsbruk.

I tillegg har han vist til at det ikke foreligger DNA-bevis og at det ikke har kommet klart fram når, og hvor ofte, overgrepene skal ha skjedd.