Polaris Media blir største eier i Trønder-Avisa

NTB Innenriks

Polaris Media eier i dag 10,1 prosent av aksjene og vil nå få en eierpost på 56 prosent. Polaris Media betaler 11,1 millioner kroner for 45,9 prosent av aksjene i Trønder-Avisa AS.

– Vi har sett at omstillingen i mediebransjen er krevende, og de to lokale eierne henvendte seg til Polaris Media med spørsmål om de kunne tenke seg et større eierskap i konsernet, fordi vi så at dagens eierskap kunne være et hinder for en videre utvikling av konsernet, sier styreleder i Trønder-Avisa Jon Håvard Solum, som representerer AS Nord-Trøndelag, i en pressemelding.

AS Nord-Trøndelag vil eie 44 prosent av aksjene i Trønder-Avisa AS og går fra å være en majoritetseier til en minoritetseier.

– Vi har tro på Trønder-Avisa og Namdalsavisa som viktige regionale mediehus, og vi tror det er mulig å utvikle Trønder-Avisa-konsernet videre med ny digital vekst. Samtidig ser vi de utfordringer som mediebransjen er midt oppe i og de utfordringer dette gir når man er et mindre mediehuskonsern med lokale eiere, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media.

Konkurransetilsynet må godkjenne oppkjøpet før planene blir en realitet. De to lokale eierselskapene må også godkjenne avtalen gjennom ekstraordinære generalforsamlinger.

Polaris Media er det tredje største mediehuset- og trykkerikonsernet i landet og eier fra før 32 norske aviser der de største er Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. Største aksjonær i Polaris er Schibsted ASA, som eier 29 prosent.

