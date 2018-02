Eventyrlig vinterdag for Kate og William i Holmenkollen

NTB Innenriks

Etter lunsj på Skaugum dro prins William og hertuginne Kate opp til Holmenkollen arena, der mange godt kledde skuelystne hadde møtt fram. Som under hele turen i Skandinavia denne uka tok de seg tid til å snakke med folk, enda det var bitende kaldt i det strålende vinterværet. Deretter gikk de inn for en omvisning på Skimuseet. Der fikk de blant annet se bilder av dronning Maud, grandtante til britenes dronning og Williams bestemor Elizabeth. Det dansk-britiske kongeparet Haakon og Maud skjønte raskt at veien til å bli akseptert som norske, gikk via langrennssporet, noe som er grundig dokumentert på museets vegger.

Ski på beina

Så bar det opp på toppen av hoppbakken, der hertugparet både kunne la seg imponere av en gnistrende utsikt over Oslo og få en passiar med den unge skihopperen Anniken Mork, før hun til alles jubel satte utfor.

Neste post var Øvresetertjern ved Tryvann der barn fra utebarnehagen Onkel Toms Hytte på viste prinsen og hertuginnen hvordan lek og friluftsliv er en naturlig del av oppveksten i Norge.

Det gjorde tydelig inntrykk med horder av små barn på ski som verken lot seg affisere av kulda eller de kongelige gjestene. Flere ganger måtte både hertugparet og kronprinsparet trå til og plukke opp barn som tryna litt i snøen, men det var ikke behov for trøst.

Det ble også tid til pølsegrilling på bål, før hertugparet tok avskjed og fatt på hjemreisen til Storbritannia.

– En utrolig avslutning på besøket i Norge! Takk til alle som fikk hertugen og hertuginnen til å føle seg så velkomne, skriver Kensington Palace på Twitter.

Norgesreklame

Fra norsk ståsted kunne dagen neppe vært bedre, for bildene av idyllisk norsk vinter vil gå verden rundt når kongelige superstjerner fronter dem. Det var for øvrig tydelig at det kanskje var litt kaldere enn britene var vant til, for da hertuginne Kate kastet en snøball på mannen sin, skal han ifølge People Magazines reporter ha parert med at det var for kaldt til å holde på med sånt.

På vei vekk fra bålpanne og grilling passerte prins William den britiske delegasjonen som følger dem på reiser, og han klarte ikke la være å le av flere tynt kledde personer.

– Se på dere! Dere er jo helt frosne! Dere burde bli tatt bilde av, lo han mot de hutrende britene.

