Tenåring fikk beinet i klem mellom T-banetog og perrong

– Gutten ble heldigvis bare lettere skadd, og alt i alt har det gått veldig bra. Han har sagt at han forsøkte å holde oppe døra for et annet barn da beinet ble vridd mellom perrongen og togsettet, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Ulykken skjedde like før klokken 14 på Grorud stasjon torsdag ettermiddag. De første meldingene tydet på at gutten hadde pådratt seg alvorlige skader, men det viste seg altså at han slapp heldig fra den dramatiske hendelsen. 15-åringen ble kjørt til legevakten, der skadene i foten ble betegnet som lette.

Politiet har opprettet sak og skal undersøke hendelsen. Det samme skal Sporveien.

– Ifølge gutten så T-baneføren det som skjedde, og kom ut og hjalp ham. Føreren har gjort det han skal, men ble tatt ut av tjeneste etter hendelsen slik at han skulle slippe å kjøre mer denne dagen, sier operasjonslederen.

To dødsulykker

Dette er ikke første gang det skjer ulykker på T-banen i Oslo. De siste fem årene har det skjedd to dødsulykker, og i begge tilfellene var de omkomne tenåringer.

5. juli 2013 døde en 17 år gammel gutt da han havnet mellom perrongen og et tog som var på vei ut fra Høyenhall stasjon på Lambertseterbanen. 2. februar i fjor mistet en 16 år gammel jente livet da hun falt ned mellom perrongen og toget på Holstein stasjon på Sognsvannsbanen. Jenta hadde gått av toget og var på vei mot utgangen da hun gjorde en danselignende bevegelse, tråkket feil og fikk foten mellom perrongen og toget som også i denne hendelsen var på vei ut fra stasjonen.

– Jeg var på jobb denne dagen for ett år siden. En ung jente døde, og det var helt tragisk, minnes Engeseth.

Forbedre sikkerheten

I januar gikk Sporveien ut med en klar oppfordring til de reisende om å passe på, ikke minst når man bruker mobiltelefoner og har på hodetelefoner på stasjonsområdene. I sikkerhetskampanjen spør sporveien om det er viktig å ta bra selfies, og svarer at det kanskje er det – men at det er enda viktigere at man i så fall ser seg for mens man gjør det.

Statens havarikommisjon for transport la forrige uke fram rapporten om dødsulykken i fjor. Her kom det fram at det ikke ble avdekket noen direkte feil ved verken plattformen, toget eller prosedyrene til Sporveien. Det ble imidlertid fastslått at enkelte tiltak ikke var gjennomført for å bedre sikkerheten etter dødsulykken i 2013.

Havarikommisjonen har nå kommet med tre tydelige sikkerhetstilrådinger. Statens jernbanetilsyn har fått i oppgave å be Sporveien sørge for at de reisende gjøres mer oppmerksomme på farene ved å falle ned i sporet. Det vises til at Sporveien tidligere har vurdert det som både for kostbart og usikkert å sette opp fysiske hindre mellom plattformkant og spor.

Jernbanetilsynet skal dessuten følge opp det videre arbeidet med tiltak på selve togsettene som skal redusere faren for å ramle ned mellom tog og plattform. Mellom hver vogn er det i dag så store åpninger at folk som havner mellom vognene, kan falle ned i sporet. Sporveien skal også få kontroll på at avstanden mellom tog og plattform holdes til et minimum.

