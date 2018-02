Riksadvokaten avslår mer etterforskning etter funn av død kvinne i fryseboks

NTB Innenriks

Riksadvokatens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages, opplyser Agder politidistrikt.

Ragnhild Camilla Sandvold (44) ble funnet død i en fryseboks i Søgne i 1999. Politiet etterforsket dødsfallet, men konkluderte med at det var selvmord.

I 2015 ble etterforskningen derimot gjenopptatt, og DNA-spor på en snor den døde hadde hatt rundt håndleddet, ble undersøkt. I oktober i fjor ble saken likevel henlagt på nytt. Det ble begrunnet med at det ikke var grunnlag for mer etterforskning, men familien til den døde klaget på beslutningen. Nå har Riksadvokaten avslått klagen.

– Etter at politiet i 2016 og 2017 gjennomførte en rekke etterforskningsskritt, besluttet statsadvokaten i Agder at det ikke var grunnlag for ytterligere etterforskning. Pårørendes advokat Harald Jahren påklaget statsadvokatens avgjørelse fram for Riksadvokaten. Det er denne klagen Riksadvokaten nå ikke har tatt til følge, sier påtaleleder Terje Kaddeberg Skaar i Agder politidistrikt.

– Etter Riksadvokatens vurdering står saken i vesentlig samme stilling som tidligere. Riksadvokaten kan ikke se at ytterligere undersøkelser vil kunne gi grunnlag for en annen konklusjon enn den som tidligere er truffet, opplyser han videre.

