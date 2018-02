Arne Strand på bedringens vei

NTB Innenriks

Strand er fortsatt under behandling ved Haukeland universitetssjukehus. Han forventes å bli helt bra igjen fra brudd- og røykskadene han pådro seg i angrepet på Hotel Intercontinental i Kabul i Afghanistan lørdag 20. januar, opplyser kommunikasjonsleder Ingvild Hestad ved Chr. Michelsens institutt (CMI) i en pressemelding.

– Ytterligere kommentarer om hendelsesforløpet vil ikke bli gitt før Arne Strand selv er klar for det. Nå trenger Arne ro. Han vil være utilgjengelig for pressen de nærmeste ukene. Vi ber om forståelse for det. Arne Strand takker for all omtanke og oppmuntring, heter det videre.

Strand, som er assisterende direktør på CMI, var på arbeidsreise i Afghanistan. Han har i flere år forsket på Afghanistan og befant seg på Intercontinental-hotellet da det ble angrepet av Taliban. Seks væpnede menn angrep hotellet og jaktet på utlendinger opp gjennom etasjene.

