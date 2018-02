Aktor trakk påstand om tvungent psykisk helsevern – drapstiltalt kan bli løslatt

NTB Innenriks

Drapssaken mot mannen som drepte sin egen mor i Harstad 23. februar i fjor, tok en uventet vending etter at de rettspsykiatrisk sakkyndige uttalte seg i saken onsdag. De anser det er liten fare for at mannen med en bipolar lidelse vil bli voldelig eller psykotisk igjen.

Da påstandene skulle legges ned i Nord-Troms tingrett torsdag, konkluderte aktor derfor med at det ikke lenger var grunnlag for å påstå dom på overføring på tvungent psykisk helsevern, skriver NRK.

– Basert på at de sakkyndige vurderer risikofaren for å være usikker, så ser ikke jeg at vilkårene er til stede for å gi han en dom på tvungent psykisk helsevern, sa aktor Torstein Hevnskjel.

– I og med at drapet ble utført i psykose, noe som gjør tiltalte strafferettslig utilregnelig, kan ikke 39-åringen dømmes til vanlig fengsel, og må dermed frikjennes, var aktors konklusjon.

Den tiltalte mannen bodde sammen med sine to barn i samme hus som moren. I retten fortalte han at det aldri hadde vært noen store uoverensstemmelser mellom dem.

(©NTB)