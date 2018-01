Kate og William flørter med skandinavene

NTB Innenriks

– Tack til alla i Stockholm för det varmet välkomnandet i dag, tvitret, Kensington Palace på klingende svensk på vegne av de britiske kongelige tirsdag, og fortsatte med varme meldinger onsdag. Overalt hvor de kommer smiler det unge paret og hilser på folk, lytter og lar seg fotografere med barn og unge. Torsdag er det Norges tur.

– Dette er et besøk fra den framtidige kongen i Storbritannia, og det er nok et genuint ønske om å bli kjent med Norge og Sverige. De ønsker også å signalisere at de er mer interessert i folks dagligliv enn det forgjengerne har vært. Men de vil også vise det beste Storbritannia har å by på for tida. Dette er nasjonsbygging for Storbritannia etter brexit, sier Jan Erik Mustad, som er førstelektor ved Universitetet i Agder til NTB.

Prins William og hertuginne Kate ankommer Gardermoen på formiddagen torsdag. Så følger to dager der de skal få møte det norske folk.

– Selv om de ikke skal møte noen norske politikere, er det ikke tvil om at besøket har en sammenheng med brexit. De er landets beste eksportartikkel, mener Mustad, som også er redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no.

Viktig marked

Med brexit er det viktig for Storbritannia og Norge å sikre de allerede gode økonomiske og kulturelle forbindelsene landene imellom. Ifølge avisa The Guardian skal reisen til Sverige og Norge sende et klart signal: Storbritannia er kanskje på vei ut av EU, men de er fremdeles en del av Europa. Måten å formidle det på er blant annet å fylle lokale medier med bilder av imøtekommende og sjarmerende medlemmer av kongehuset som møter den jevne nordmann.

Det er ikke bare britene som har stor interesse av å befeste forholdet. Storbritannia er det mest populære landet å studere i for nordmenn. Ikke minst er landet, sammen med Tyskland, Norges viktigste eksportmarked, og norsk næringsliv er representert i de fleste sektorer med over 300 bedrifter.

70 prosent av oljen britene importerer kommer fra Norge og halvparten av gassen de henter hjem, kommer herfra.

Regjeringen har definert Norges interesser til å opprettholde et best mulig samarbeid med Storbritannia og best mulig adgang til det britiske markedet. Dette må balanseres med at EØS-avtalen og øvrige avtaler Norge har med EU ivaretas.

Dianas oppskrift

Når konsekvensene av brexit skal håndteres er de populære kongelige et bedre kort å spille enn de mer upopulære politikerne, som statsminister Theresa May.

– Det er ikke så mange som er mer populære enn Will og Kate akkurat nå, sier Mustad.

Til britiskpolitikk.no sier kongeekspert Wibecke Lie at også det britiske kongehuset slet før hertugparet begynte å vinne folkets hjerter.

-Det hele snudde med bryllupet til Will og Kate. Når de raskt fikk ett barn, så ett barn til og nå venter det tredje, er de blitt kjempepopulære, sier Lie, som i mange år var NTBs kongereporter.

Trikset med å møte menigmann på deres arenaer, inkluderende og smilende, er en framgangsmåte prins Williams mor Diana perfeksjonerte. Hennes genuine og varme væremåte overskygget det faktum at hun kom fra overklassen.

– De to sønnene hennes har virkelig lært mye av sin mor og ivaretar arven etter henne, sier Mustad.

(©NTB)