Innbrudd i vannverk i Bodø

NTB Innenriks

Innbruddet i vannanlegget ved Sørstrupen i Hunstadlia i Bodø ble oppdaget klokken 19 tirsdag kveld.

Dette vannreservoaret ble umiddelbart koblet ut, og vannforsyningen kommer nå direkte fra Heggmoen isteden, opplyser kommunen. Det ble umiddelbart tatt vannprøver som både blir analysert lokalt, samt i spesiallaboratorier.

– Dette tar vi på høyeste alvor. Det er jo et anlegg som ligger innestengt i et fjell. Politiet ble umiddelbart koblet på og de har vært på stedet og gjort undersøkelser. Etterforskning pågår og vil forhåpentligvis gi svar på hva som har skjedd, sier Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune, til NTB.

– Vi har kontaktet giftsentralen, mattilsynet og alle aktuelle instanser og fagmiljøer som kan har noe med dette å gjøre, fortsetter han.

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune forsikrer at vannforsyningen til Bodø er sikret.

– Men ettersom det har vært et innbrudd har vi for sikkerhets skyld gjennomført en rekke tiltak for å utelukke enhver skadevirkning, legger han til.

Det er ventet svar på de aktuelle vannprøvene i løpet av onsdag ettermiddag.

(©NTB)