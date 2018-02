Ap vil gjøre leirskole obligatorisk og forby kjønnsdelt svømmeundervisning

NTB Innenriks

– Vi kommer til å foreslå i Stortinget denne uka at leirskole skal sidestilles med annen undervisning og at ingen foreldre kan si nei til å delta på grunn av religion eller at de ikke ønsker å sende barna på leirskole, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani til TV 2.

Arbeiderpartiet foreslår ellers at det ikke skal gjøres unntak fra felles svømmeundervisning for begge kjønn og at ingen skal kunne si nei til jobb- og tiltakstilbud fra Nav på grunn av religion.

Dessuten mener de at skoler og helsestasjoner må undervise i likestilling.

– Da må jeg få si velkommen etter. Dette er å slå inn vidåpne dører. Dette står allerede i Jeløy-erklæringen. Undervisningen skal ikke kjønnsdeles av kulturelle eller religiøse grunner, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen.

