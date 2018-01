PST: Muligheter for terrorangrep i Norge 2018

NTB Innenriks

PST la fram sin årlige trusselvurdering tirsdag. Av den går det fram at ekstreme islamister fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge i 2018.

– Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, det vil si angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger, skriver PST.

Faren for at tilbakevendte Syria-farere skal begå terrorhandlinger eller styrke det islamistiske miljøet i Norge det kommende året nedtones. På grunn av sikkerhetssituasjonen i Syria har ikke PST oppdaterte tall over antall norske fremmedkrigere siden 2015, men antar det fremdeles er om lag 40 personer fra Norge som har deltatt i borgerkrigen.

– Det vurderes derfor som lite sannsynlig at en større andel av de norgestilknyttede fremmedkrigerne i konfliktområdet returnerer hit det kommende året, står det i trusselvurderingen.

Høyreekstreme i vekst

Selv om PST registrerer økt aktivitet i høyreekstreme miljøer vurderes det som lite trolig at det vil komme noe organisert terrorangrep fra denne kanten. Miljøet omtales som å være i en oppbyggingsfase. Samtidig framheves gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen som tydeligere og med bedre organisering enn tidligere.

– Terrortrusselen fra høyreekstreme kommer i første rekke fra enkeltpersoner og små grupper i randsonen av de mer etablerte miljøene. Dette er personer som kan utføre en voldelig handling på eget initiativ, fastslår PST.

Svekke demokratiet

PST tror at utenlandsk spionasje og forsøk på påvirkning av norske interesser vil kreve mye ressurser i året som kommer. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier flere land har etablert langvarige interesser i Norge, noe som utgjør et stort skadepotensial.

Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial.

PST ber også forskere, politikere og journalister å være oppmerksom på at utenlandske interesser kan forsøke å påvirke eller svekke det norske demokratiet.

– Hensikten vil være å etablere kanaler for fordekt påvirkning. De kan påvirke utfallet av politiske prosesser. Målsettingen kan være å skape mistro til offentlige uttalelser og til mediene, og svekke tilliten til myndighetene og deres legitimitet, sier Bjørnland.

Advarer mot Pakistan

Det advares videre mot at land om omfattes av forbudet mot våpeneksport, vil forsøke å tilegne seg våpen og teknologi fra norske leverandører.

– Vi forventer at Pakistan vil være en hovedaktør bak ulovlige og fordekte anskaffelsesforsøk rettet mot norske virksomheter i 2018, står det i rapporten.