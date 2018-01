Støre: Ap fortsetter med én nestleder

NTB Innenriks

– Ja, det er opplegget. Det har vi gjort før, sa Støre til pressen da han var på vei ut fra Aps sentralstyremøte på Gardermoen mandag.

Det innebærer i så fall at Hadia Tajik vil fortsette som partiets eneste nestleder og at det ikke vil bli kalt inn til et ekstraordinært landsmøte senere i vår.

– Jeg har ikke inntrykk av at det er et sterkt ønske om et nytt landsmøte, sa Støre, som 13.30 skal tale til landsstyret som er samlet på Gardermoen.

Landsstyret er Aps høyeste organ etter landsmøtet.

Giske ferdig

Trond Giske har trukket seg som nestleder og som finanspolitisk talsperson. Foran mandagens krisemøter i Ap-ledelsen ble spørsmålet reist om han også mister plassen sin i sentralstyret.

Like før klokken 12 kom konklusjonen fra et enstemmig sentralstyre:

– Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden, framgår det av uttalelsen.

Spurt av pressen om Aps sentralstyre i realiteten har avsatt et av sine medlemmer, svarte Støre som følger:

– Sentralstyret har ikke fullmakt til å avsette eller tilsette folk som er valgt på landsmøtet, men sentralstyret har gitt uttrykk for at det ikke er naturlig at han møter i sentralstyret ut denne valgperioden, sa han.

Ingen kommentar

Uttalelsen viser ellers til konklusjonene fra partileder Jonas Gahr Støre i Giske-saken.

– Sentralstyret konstaterer at konklusjonen i behandlingen av flere av varslene er at det har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, heter det.

På spørsmål om kommentar fra Trond Giske skriver hans rådgiver Bård Flaarønning til NTB at Giske fortsatt er sykmeldt og derfor ikke har mulighet til å kommentere.

Støre sier han har et samlet sentralstyre i ryggen når han ønsker Giske velkommen tilbake til Stortinget.

– Vi ønsker Trond tilbake fra sykmelding så fort som mulig. Han trengs i stortingsgruppa, han trengs i det politiske arbeidet, sa Ap-lederen.

Konflikter i kø

En nestleders avgang, sentrale skikkelser som ikke er på talefot og et parti i opprivende konflikt om håndteringen av varslersakene. Når Ap-leder Jonas Gahr Støre etter lunsj går på talerstolen foran det ekstraordinære landsstyremøtet kan talen bli blant de viktigste han noensinne har holdt i partisammenheng.

Opptakten til mandagens sentralstyremøte og påfølgende landsstyremøte var dramatisk. Søndag kunngjorde Aps sekretariatsleder på Stortinget Hans Kristian Amundsen sin avgang etter en langvarig konflikt med partisekretær Kjersti Stenseng. Med det fikk offentligheten et nytt innblikk i det som framstår som en rift mellom de Ap-ansatte på Stortinget og på Youngstorget.

– Klok avgjørelse

Til NRK mandag morgen sa Støre at Amundsen hadde en samtale med ham før avgjørelsen ble tatt og at han syntes det var en «klok avgjørelse».

– Jeg sa at det var en klok avgjørelse, en avgjørelse jeg og han snakket om. Han tok selv beslutningen, og den støtter jeg, sa Støre da han stilte i NRKs Politisk kvarter.

Støre avviste at han hadde bedt Amundsen trekke seg, men sa at situasjonen var fastlåst.

– Jeg merker at sentrale medarbeidere ikke snakker godt sammen, det kan vi ikke leve med, sa Støre.

Kunne ikke være sammen

Konflikten mellom Amundsen og Stenseng har ifølge Amundsen vært så ille at de to ikke kunne delta på møter sammen.

– Det er ikke mulig å se for seg at vi kommer ordentlig videre hvis partisekretæren og jeg ikke kan være på de samme møtene, skrev Amundsen i et innlegg på Nordnorsk debatt rett etter at Arbeiderpartiets pressemelding om hans avgang ble sendt ut søndag.

På vei inn til sentralstyremøtet på et konferansehotell på Gardermoen mandag morgen ville ikke Aps partisekretær Kjersti Stenseng kommentere Amundsens avgang, utover å ønske ham lykke til.

