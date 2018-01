En person mistenkt for å ha startet brann i Oslo

NTB Innenriks

Oslo politidistrikt opplyser at personen ble anholdt etter at de hadde innhentet vitneopplysninger på stedet mandag ettermiddag.

– Vi har kontroll på vedkommende. Leiligheten er skadd, og det er røyk- og vannskader, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Rett etter at brannen ble varslet, opplyste politiet at brannvesenet hadde kontakt med en person fra leiligheten der ilden oppsto. De melder videre om en del varme- og røykspredning fra leiligheten via balkongen til tak og loft.

Brannen brøt ut i en toppleilighet i en fire etasjer høy blokk med 17 leiligheter i Dugnadsveien på Årvoll. Flammene spredte seg videre til nabooppgangen. Også der ble beboere evakuert. En av de evakuerte ble kjørt til legevakt for sjekk.

– Det er for tidlig å si når de evakuerte kan flytte tilbake. Vi evakuerte fem personer fra den ene oppgangen og to fra den andre, sier Hausvik.

Politiet fikk melding om blokkbrannen klokka 13.15. I 14.30-tiden pågikk det etterslokking på stedet.

(©NTB)