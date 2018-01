Ap-topp i Trøndelag mener uroen i partiet bør bekymre Støre 

NTB Innenriks

– Trond Giske er sykmeldt. Jeg mener derfor at det beste hadde vært om denne prosessen ble fullført først etter at Trond har blitt friskmeldt, sier Mevassvik til NTB.

Hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre har grunn til å være bekymret.

– Jeg er opptatt av at Ap bør bruke tid og energi på å drive politikk, og ikke minst utvikle ny politikk for en ny tid – for hele landet. Uroen i partiet forhindrer oss i å gjøre dette. Det bør bekymre partilederen, sier hun.

Mevassvik er tydelig på at Trond Giske har rett til å sitte i sentralstyret og følgelig også landsstyret, selv om han ikke lenger er nestleder.

– Trøndelag Ap mener helt klart at Giske fortsatt er medlem av sentralstyret. Dette er begrunnet i Aps vedtekter, sier hun.

Styret i fylkeslaget går ikke inn for et ekstraordinært landsmøte nå, men forventningene er klare til at partiledelsen tar grep som gjør at tillitsvalgte og folkevalgte igjen kan konsentrere seg om politikk.

Mevassvik ble tidligere i år valgt til ny fylkesleder i Trøndelag Ap og møter i partiets landsstyre, som samles til ekstraordinært møte mandag og tirsdag.

