Norsk mor siktet for omsorgsunndragelse pågrepet i Malaysia

NTB Innenriks

Etter en alvorlig konflikt om samvær mellom de skilte foreldrene, vedtok fylkesnemnda i Trøndelag i mars 2016 at de to barna skulle plasseres i fosterhjem. Før vedtaket ble satt ut i livet, tok den etnisk norske barnemoren med seg ungene fra Norge til Malaysia, skriver VG.

Tilbake i Norge satt faren som til slutt engasjerte et sikkerhetsselskap som har spesialisert seg på å hente hjem barn som er bortført fra Norge.

Vet ett tilfelle var de nær ved å få fatt i barna, men moren rakk å rømme med dem før de var klare til å hente dem ut. I Norge opprettet faren en gruppe på Facebook. Til slutt meldte en lokal kvinne fra om at hun hadde sett kvinnen og barna.

Aksjonerte

Torsdag aksjonerte faren og sikkerhetsfirmaet sammen med lokalt politi og immigrasjonsmyndighetene mot huset der den norske kvinnen oppholdt seg.

– Vi kjørte tre biler til stedet, og de pågrep moren utenfor et hus med nedtrukne gardiner. Barna var inne, sier Carl Petter Endresen i det norske sikkerhetsselskapet Pro Risk AS.

Morens advokat, Ole Andreas Thrana, ville torsdag kveld ikke si til Adresseavisen hvor kvinnen befinner seg, men bekrefter at hun er sammen med barna.

– De er på et sted hvor det er låst, for å si det sånn, sier Thrana til avisen.

Kritiserer norske myndigheter

– Moren er siktet for ulovlig opphold og for å ha ugyldig pass, og hun må trolig møte i retten her nede. Vi håper barnevernet kommer til Kuala Lumpur og tar hånd om ungene, sier Endresen til VG.

Barna har ikke hatt tilgang til legehjelp eller anledning til å gå på skole mens de har vært i Malaysia. Faren er nå klar på at barna må tilbake til Norge og til en fosterfamilie slik fylkesnemnda har bestemt. Om han selv vil få omsorgen for barna på et tidspunkt, ville han ikke uttale seg om torsdag.

(©NTB)