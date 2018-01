Nedturen fortsetter for Arbeiderpartiet

NTB Innenriks

Tallene er hentet fra Sentios januarmåling for Dagens Næringsliv. Aps oppslutning er den laveste for partiet på denne målingen siden september 2003.

– Dette nivået er ikke bra nok for Arbeiderpartiet. Det har vært mye oppmerksomhet om andre ting enn politikk den siste måneden, det er forståelig at det demobiliserer våre velgere. Vår hovedoppgave er å jobbe for ny politikk for et Norge med tryggere arbeidsliv og mer rettferdig fordeling, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

Ap har den siste tiden opplevd massiv medieomtale som følge av en rekke varslingssaker om seksuell trakassering i partiet, inkludert mot partiets tidligere nestleder Trond Giske.

– Den reduserte oppslutningen er neppe bare påvirket av Giske-saken. Trolig har partiet i liten grad klart å komme seg på offensiven eller klart å fremstå som en motkraft til regjeringen, sier valgforsker Bernt Aardal.

Med en vekst på 4 prosentpoeng har Høyre vokst mest, og partiet får en oppslutning på 30,5 prosent på målingen. Venstre går tilbake med 0,5 prosentpoeng til 3 prosents oppslutning, 1 prosentpoeng under sperregrensen. Resultatene for de øvrige partiene er som følger: KrF 4,5 (+0,3 prosentpoeng), Frp 13,4 (-1,5), Sp 10,1 (-0,2), SV 7,6 (+1,6), Rødt 3,1 (+0,7) og MDG 3,2 prosent (-).

(©NTB)