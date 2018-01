Lerøy må betale bot på 1,4 millioner kroner etter fiskedød

NTB Innenriks

Mattilsynet opprettholder rekordgebyret på 1,4 millioner kroner. Det er det høyeste overtredelsesgebyret Mattilsynet har lov å gi, skriver Adresseavisen.

Store mengder laks ble hardt skadet under avlusning i mai 2016. Mattilsynet reagerer på at oppdretteren lot den skadde fisken bli i sjøen i stedet for å nødslakte.

– Det er en streng reaksjon fordi vi ser på dette som et alvorlig brudd, sier lederen for seksjon fisk og sjømat i Mattilsynet sentralt, Friede Andersen.

Hovedkontoret til Mattilsynet har brukt et år på å behandle klagen på det regionale vedtaket fra desember 2016.

– Det er første gang Mattilsynet bruker dette virkemiddelet mot akvakulturnæringen. Det er derfor vi har brukt så lang tid på å behandle klagen, sier hun.

Lerøy mener straffen er for streng. Konserndirektør Stig Nilsen for havbruk i Lerøy skriver i en epost til Adresseavisen at selskapet vurderer om de skal bringe saken inn for andre instanser enn Mattilsynet.

– Denne hendelsen fra våren 2016, oppsto som følge av en teknisk feil på brønnbåtens system for ferskvannsbehandling og ikke som følge av Lerøy Midt sine systemer eller driftspersonell, sier Nilsen.

