Kronprins Haakon og prins William sjekker ut helikopter sammen

Norges andre redningshelikopter av typen AW101 ankom Sola i Rogaland fra fabrikken i Storbritannia sist fredag. Nå skal det, etter det NTB erfarer, flys over til Oslo, så hertugen av Cambridge får ta en kyndig titt på sakene.

Prins William og hertuginne Kate ankommer Norge torsdag om en uke. Etter en privat lunsj på Slottet og omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark utenfor, skal følget til kontorfellesskapet MESH for britiske oppstartsbedrifter og gründere.

Det er etter dette at prinsen og kronprins Haakon skal ha ytret ønske om å svinge nedom Akershus festning, der det nye helikopteret skal stå klart. De skal få en innføring i funksjoner og selve prosjektet, men det skal ikke være snakk om noen prøvetur på egen hånd for de to.

Det norske forsvaret har bestilt totalt 16 AW101-helikoptre. Fra 2018 til 2021 skal de gradvis erstatte de over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptrene. Så langt er to ankommet, hvorav det første veltet på Sola i november, én uke etter at det ble levert.

Det andre helikopteret skulle egentlig ha blitt levert før jul, men ankom først i forrige uke på grunn av Havarikommisjonen arbeid etter at det første AW101-helikopteret veltet under såkalt bakkekjøring.

