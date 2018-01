Ap-rådgivere utestenges fra landsstyremøte

NTB Innenriks

Klubbleder Ingunn Yssen bekrefter overfor avisen at det er uenighet mellom de ansatte på Stortinget og partiledelsen om dette.

«De ansatte er av budsjetthensyn ikke invitert til å delta på landsstyremøtet. Flertallet i klubben er ikke enig i den beslutningen og mener det er uheldig at de ansatte ikke får være til stede for å følge den politiske debatten og resultatene av den. Politikk som senere skal følges opp i stortingsgruppen», skriver Yssen i en tekstmelding.

Beslutningen settes i sammenheng med lekkasjer og stridigheter internt i partiet i forbindelse med varslersaken mot den avgåtte nestlederen Trond Giske og lekkasjer til mediene. Ifølge VG opplever flere ansatte i stortingsgruppa beslutningen som et uttrykk for mistillit fra partiledelsen.

Det ekstraordinære landsstyremøtet holdes på Gardermoen mandag og tirsdag. Det er ventet at spørsmålet om et ekstraordinært landsmøte blir et tema.

