Deler av tak på lagerbygg kollapset i Lørenskog

NTB Innenriks

– Vi mistenker at årsaken til kollapsen er store snømengder på taket. Bygget er anslått å være om lag 1.500 kvadratmeter stort, og området som har kollapset er på rundt 200 kvadratmeter, sier operasjonsleder Per Stenslet i Øst politidistrikt til NTB.

Folk i bygget løp ut da de hørte knirkelyder fra taket. Ingen ble skadet i hendelsen.

– Vi vet at det ikke er noen personer inne under massene, sier Stenslet.

Politiets innsatsleder, Håkon Berg, sier til Romerikes Blad at han selv har vært oppe på taket. Han forteller at det er et sted mellom 30 og 40 centimeter snø der.

– Det var ingen inne i den delen av lageret der taket har kollapset, men det var folk i bygget. De beskriver at de har hørt noen knakelyder og at de løp ut, sier innsatslederen.

Bygningen og området rundt ble sperret av. Teknisk avdeling i Lørenskog kommune ble varslet og skulle gjøre egne undersøkelser. Togleder ble også varslet, siden togsporet går forbi like ved bygningen.