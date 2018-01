Tidligere kommuneansatt i Akershus tiltalt for grov korrupsjon 

NTB Innenriks

Også 72-åringen fra Østfold er tiltalt for grov korrupsjon, skriver Romerikes Blad.

Ifølge avisen hadde 64-åringen en høyt betrodd stilling som virksomhetsleder i Nannestad kommune. 72-åringen fra Østfold drev på sin side to enkeltmannsforetak, og skal ha hatt en mangeårig forretningsforbindelse med sin medtiltalte.

Ifølge tiltalen skal den tidligere virksomhetslederen hvert år mellom 2003 og 2015 ha mottatt mellom 75.000 og 100.000 kroner i kontanter fra 72-åringen slik at han var sikret framtidige oppdrag for kommunen. Totalt skal kommunetoppen ha mottatt 1,1 millioner kroner. Østfoldmannen skal på sin side ha tappet kommunen for hele 7.563.935 kroner over 15 år gjennom samarbeidet.

64-åringen har tidligere erkjent straffskyld for grov korrupsjon i avhør med politiet. Han er imidlertid uenig i deler av tiltalen.

– Jeg vil være forsiktig med å kommentere saken nå, men det jeg kan si er at han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalebeslutningen, da den er mer omfattende enn det han tidligere har forklart til politiet, sier forsvarer Kristen S. Fari til RB.

72-åringens forsvarer, Robert Antonsen, sier hans klient har samarbeidet med politiet fra første stund og lagt alle kortene på bordet.

– Når han kommer til retten, vil dere sikkert også være der. Da vil dere høre at han svarer ja på alle spørsmålene om han erkjenner straffskyld, sier han til samme avis.

(©NTB)