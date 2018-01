Stortinget venter nye svar om SSB-håndteringen 

NTB Innenriks

Stortinget har blant annet bedt Jensen om å legge fram dokumentasjon på at hun over tid advarte Christine Meyer mot den planlagte omleggingen av SSB.

Meyer måtte i november i fjor trekke seg som SSB-sjef i kjølvannet av byråets omstridte omorganisering, som hun sto i spissen for.

16. januar sendte kontroll- og konstitusjonskomiteen et brev med ytterligere fem spørsmål til Jensen. Det skjedde uken etter en åpen høring i saken, som alt i fjor høst var gjenstand for en omfattende brevutveksling mellom komiteen og Jensen.

En enstemmig komité mente sist uke at det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål i saken og sendte derfor et nytt brev til Jensen. Brevet har fem nye spørsmål og i tillegg en anmodning til finansministeren om å oversende en rekke referater fra møter i saken.

Først og fremst handler spørsmålene om at Jensen i høringen ga uttrykk for at Meyer allerede i januar 2017 ble advart om at hun burde vente med omorganiseringen i påvente av utredningen fra statistikklovutvalget.

– Det har vi ikke sett noe dokumentasjon på. Det vi har sett dokumentasjon på, går i en annen retning. Derfor synes vi det er riktig å gi Siv Jensen anledning til å dokumentere en slik påstand, sa komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB sist uke.

Under høringen forklarte Meyer og Jensen seg om omstillingsprosessen, som blant annet handlet om å flytte titalls forskere fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

