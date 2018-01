Jensen gir ikke innsyn i møtenotater 

NTB Innenriks

Det kommer fram i et svarbrev fra Jensen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om omorganiseringen av SSB tirsdag.

Komiteen hadde bedt spesielt om møtereferat eller notater fra fem ulike møter som ble holdt i løpet av 2017.

– For slike møter er det ikke utarbeidet fullstendige, omforente referater. Det gis ikke innsyn i departementets interne nedtegnelser fra slike møter, skriver Jensen.

– Interessant innrømmelse

Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier han tar Jensens beslutning til etterretning. Hva det vil si for komiteens videre behandling av saken, vil han ikke ha noen formening om nå.

– Det er stor uenighet om fortolkningen av møtene. Det kom tydelig fram i høringen, sier Andersen til NTB.

Han synes imidlertid det er langt mer interessant at Jensen i brevet bekrefter at den første gangen hun ba om at omorganiseringen skulle stoppes, var 30. oktober i fjor. Det stemmer med hva den tidligere SSB-sjefen Christine Meyer har forklart.

– Det er en interessant innrømmelse. Under høringen ga Jensen inntrykk av at hun hadde sagt stopp hele tiden. Hun sa hun var tydelig på at Meyer måtte vente på statistikklovutvalget. Så dette var klargjørende, mener Andersen.

Meyer: Feilaktig

Christine Meyer måtte i november i fjor trekke seg som SSB-sjef i kjølvannet av byråets omstridte omorganisering, som hun sto i spissen for.

En sentral del av omorganiseringen var å flytte titalls forskere fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

I brevet til kontrollkomiteen gjentar Jensen at departementet tok opp spørsmål knyttet til omorganisering allerede i januar og utover våren.

Christine Meyer sier Jensens siste brev gir et feilaktig inntrykk av dialogen mellom departementet og SSB fram til møtet 30. oktober. I en epost til NTB skriver hun at hun var lydhør overfor departementets innvendinger og gjorde vesentlige endringer for å imøtekomme ønsker.

– Greit å diskutere enkeltpersoner

Kontrollkomiteen stilte Jensen også spørsmål om hun mener det er i tråd med god eierstyring å diskutere navngitte medarbeidere i samtaler mellom departementet og etatsledere. Bakgrunnen er at departementet nevnte enkeltforskere ved SSB i forbindelse med omstillingsprosessen.

Jensen ser ikke noe galt i det.

– I den løpende kontakten med etater er det ikke uvanlig at navngitte medarbeidere omtales, svarer Jensen.

– For eksempel kan enkeltpersoner bli nevnt når det er snakk om nøkkelmedarbeidere eller ledere, svarer hun, og tilføyer at det er helt i tråd med god etatsstyring.

Hun påpeker at det ikke er grunnlag for å hevde at omstillingen ville kunne fortsette dersom tre navngitte personer ble skjermet.

– Ikke særlig ryddig

Andersen bemerker at det ikke framstår som særlig ryddig av departementet.

– Det er påstand mot påstand hvordan den aktuelle telefonsamtalen kunne oppfattes, men uansett framstår det som unaturlig at departementet har direkte dialog om innplassering av konkrete personer. Det er ikke et eksempel på uavhengighet som SSB skal styre under, sier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen tar opp saken igjen på sitt møte tirsdag 30. januar.

