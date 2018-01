Hjelpeorganisasjoner må betale tilbake bistand

NTB Innenriks

Blant dem er Aids Fond, som har måttet betale tilbake i overkant av 340.000 kroner, og Norsk Sykepleierforbund, som har returnert 499.000 kroner etter at en spesialrevisjon avdekket systematiske økonomiske misligheter hos forbundets lokale partner i Uganda.

Det viser Sentral kontrollenhets rapport om økonomiske misligheter per 31. desember 2017. Kontrollenheten, som ligger under Utenriksdepartementet, har ansvar for å undersøke saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter.

I fjerde kvartal 2017 ble totalt 18 varslingssaker avsluttet.

Den mest alvorlige saken gjelder den Genève-baserte organisasjonen Centre for Humanitarian Dialogue (CHD), som har måttet tilbakebetale 7 millioner kroner for underslag som ble avdekket i 2010. En lang rettsprosess endte med dom og fengselsstraff i 2017.

(©NTB)