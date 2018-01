80 overgrepssaker mot barn avdekket

NTB Innenriks

– Så langt har vi siktet 80 personer for befatning med ulovlig overgrepsmateriale. Noen av siktelsene omfatter voldtekter og livestreaming av overgrep, opplyser politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Politiet i Møre og Romsdal etablert sin egen etterforskningsavdeling rettet mot overgrep mot barn. Aksjonen har fått navnet «Operasjon Jupiter».

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) var tirsdag på besøk hos politiet i Ålesund. Hun satte pris på politiets arbeid.

– Dette arbeidet skal prioriteres videre, og så skal vi se om det er flere grep vi må gjøre for å få til nettopp det. Jeg kan ikke få understreket nok hvor ekstremt viktig det er at dette prioriteres.

Onsdag ble en mann pågrepet, siktet for voldtekt av barn under 14 år, samt nedlasting av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Fredag ble mannen varetektsfengslet og pågripelsen er et resultat av «Operasjon Jupiter».

