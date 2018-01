Pasientsystem fremdeles stengt etter dataangrep på Helse sørøst

NTB Innenriks

– Det er alvorlig at systemet er nede, men det er ikke kritisk for pasientbehandlingen, sier medievakt ved OUS, Knut Albert Solem, til NRK mandag kveld.

– Det hadde vært verre hvis det hadde rammet systemer som går direkte på hvordan vi administrerer pasientbehandlingen, legger han til.

«MinJournal» er et system som pasienter kan bruke for blant annet å bestille time og se deler av journalen sin. Solem sier at folk nå i stedet må ringe sykehuset.

– Det er klart at det kan ta litt lengre tid. Det har blant annet med avdelingenes åpningstid å gjøre, sier han.

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sørøst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen. PST etterforsker dataangrepet som de mistenker er gjennomført for å innhente opplysninger for en fremmed stat.

