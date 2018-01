Ap: – Praktisk skolesekk vil gi flere fagarbeidere 

NTB Innenriks

– Det er 3.000 færre elever på yrkesfag nå enn da Erna Solberg ble statsminister. Det er et alvorlig varsku. Vi kommer til å mangle flere tusen fagarbeidere dersom denne utviklingen ikke snus, sier Henriksen til NTB.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag om å innføre det partiet kaller en praktisk skolesekk allerede fra førsteklasse av, noe byrådet i Oslo allerede er i gang med å introdusere.

– De fleste kjenner den kulturelle skolesekken. Der får elever møte kunst og kultur gjennom skolen. Den praktiske skolesekken handler om å la elevene møte arbeidslivet og praktisk lære. Det bør være like naturlig å besøke en byggeplass, restaurant eller et sykehjem, som et museum, sier Ap-representanten.

Mer praktisk rettet

Frafallet i videregående opplæring bekymrer regjeringen så vel som opposisjonen på Stortinget.

– En av fire elever gjennomfører ikke videregående, og på mange områder henger guttene etter. En av årsakene er at skolen har blitt for akademisk, med for lite rom for praktisk læring, hevder Henriksen.

Konkret mener Ap at alle elever på alle trinn i grunnskolen bør få prøve seg i praktisk arbeid.

– Å få prøve seg i praktiske ferdigheter hjemme er ikke lenger like vanlig som før, og færre barn har i dag foreldre som er fagarbeidere. Derfor er det mange som ikke har noe skikkelig inntrykk av hva yrkesfag er, eller om de liker praktisk arbeid, sier Henriksen.

– Yrkesfagenes år

Fremskrittspartiets Roy Steffensen leder utdanningskomiteen på Stortinget. Han mener regjeringen har gjort mye for rekrutteringen til yrkesfagene siden den tiltrådte.

– Siden 2013 har vi brukt om lag 600 millioner på å løfte yrkesfagene. Blant annet har vi økt lærlingtilskuddet med 21.000 kroner, som sto bortimot i ro under forrige regjering, sier Steffensen til NTB. Han sier 2018 skal bli «Yrkesfagenes år».

– Det skal bidra til økt oppmerksomhet og status for fagopplæringen. En del av midlene skal gå til å arrangere skolekonkurranser, sier Steffensen. Økte overføringer til yrkesrettede utdanninger, flere læreplasser i fylkene, styrket hospiteringsordning for yrkesfaglærere og 638 nye studieplasser i fagskolene er andre tiltak.

Kritikk

I statsbudsjettet setter regjeringen av 40 millioner kroner til en såkalt yrkesfagpakke. I tillegg kommer 25 millioner til flere studieplasser i fagskolene. Arbeiderpartiet er ikke imponert.

– Vi foreslo å bruke 250 millioner kroner mer enn regjeringen på yrkesfag i år, så vi er langt mer offensive. Regjeringen har latt være å ta mange viktige grep, som for eksempel et utstyrsløft. Vårt forslag er et forsøk på å bøte på manglende politisk oppmerksomhet om praktiske ferdigheter i skolen, sier Henriksen.

I den ferske regjeringsplattformen slår Høyre, Frp og Venstre fast at fagutdanningene må bli mer praksisnære og mindre teoretiske. Blant løftene er å innføre et nytt praktisk og arbeidslivsrettet håndverksfag som valgfag i ungdomsskolen samt «utvikle modeller som bidrar til oppdatert og kvalitetssikret utstyr ved de yrkesfaglige studieretningene, og øke utstyrsstipendet».

