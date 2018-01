Nytt snøfall på Sørlandet – nær 7.000 uten strøm

NTB Innenriks

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at antallet strømløse kunder økte med 300 fra klokka 14 til 18 lørdag. De fleste er tilknyttet nettet til Agder Energi.

Nettselskap i de berørte områdene arbeider kontinuerlig med feilretting og vil øke bemanningen søndag. Samtidig er det ventet at snøværet fortsetter utover lørdag kveld, noe som kan føre til nye strømbrudd.

Fredag opplyste Agder Energi at de fleste kundene hadde fått tilbake strømmen etter snøværet tidligere i uken, men gleden ble kortvarig. Det sørget et nytt snøfall natt til lørdag for.

Lommelykter og stearinlys

Selskapet råder kundene til å vurdere alternative oppvarmingsmuligheter og til å ha lommelykter og stearinlys tilgjengelig.

– I tillegg bør folk tappe vann dersom de er avhengige av strøm for vannforsyningen. Slik feilsituasjonen er, kan det ta tid før kundene får strømmen tilbake, opplyser Agder Energi Nett.

De nye strømbruddene har rammet mange av de samme områdene som tidligere denne uken.

Strømselskapet befarer også linjenettet med helikopter for å få bedre oversikt over hvor feilsituasjonene er, og samtidig lokalisere trær som står i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

Strømselskapet minner samtidig om at folk må holde god avstand til strømlinjer som har falt på bakken, lavthengende linjer og trær som har falt ned på linjene.

Togtrøbbel

Snartemo stasjon er stengt på grunn av de store snømengdene. Toglinjene som er berørt på Sørlandsbanen omfatter lokaltoget mellom Stavanger og Egersund og regiontoget mellom Oslo og Stavanger.

På Arendalsbanen er det stengt for trafikk mellom Marnardal og Kristiansand på grunn av et tre som har falt over linjen. Det samme har skjedd på strekningen Arendal-Nelaug, som også er stengt for trafikk.

Ved 5-tiden lørdag morgen kjørte nattoget fra Oslo til Stavanger inn i treet som falt over linjen mellom Marnardal og Audnedal. 300 til 350 meter med kjøreledning er ødelagt.

Et diesellokomotiv slepte toget inn til Marnardal. Passasjerene ble kjørt videre med buss.

Problemene i Agder-fylkene begynte tirsdag da store snømengder falt over hele Sørøst-Norge. Så mange som 22.400 husstander i regionen var uten strøm en periode tirsdag.

