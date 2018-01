Metoo-marsj i Oslo

NTB Innenriks

Verden over vil kvinner og menn marsjere i gatene denne helgen for å markere sin avstand mot seksuell trakassering. I hovedstaden starter marsjen på Youngstorget søndag ettermiddag og fortsetter til Stortinget.

Blant dem som vil holde appeller er Sigrid Bonde Tusvik, likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, Iselin Schumba, Nancy Herz, Sofia Srour, Kama Dualeh og Oslos biskop Kari Veiteberg. Hovedparolen er likeverd og inkludering.

– Kampanjen er ikke bare en «emneknagg», det handler om mennesker. Ved å samles til marsjen, har vi mulighet til å støtte alle som har blitt rammet og å si klart ifra at dette er helt uakseptabelt, sier marsjens talskvinne Brit-Agnes Sværi.

Marsjen er en del av en global bevegelse i regi av Women’s March. Over 600 marsjer fant sted over hele verden i fjor.

– Women’s March er ikke bare for kvinner, men for alle som er opptatt av likestilling og inkludering. #Metoo-kampanjen har vist oss at kvinnekampen på langt nær er vunnet, og skal vi få til en forandring, må vi alle bidra, sier Sværi.

