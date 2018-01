Bilbranner i Oslo trolig påtent

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om den første brannen klokken 1.41.

– Vi varslet de andre nødetatene og rykket ut til stedet, hvor vi oppdaget at det var to biler som brant. De sto såpass langt fra hverandre at det ikke så ut til at det var én brann som hadde spredd seg. I tillegg fant vi spor på stedet som styrket mistanken om at de var påtent, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB. Bilene to 50–60 meter fra hverandre på et kombinert garasje- og parkeringsområde på Haugerud.

Politiet fikk opplysninger om at en gutt på rundt 15 år hadde løpt fra stedet.

Det ble senere meldt om en tredje bil som var påtent, men dette ble justert når politiet fikk bedre oversikt.

– Det er to som formentlig er påtent, men så har dette spredd seg, og flere biler har fått varmeskader, forklarer Jøkling. Ved 2.30-tiden opplyser politiet at brannene er slukket.

– Vi jobber med åstedsundersøkelser, i tillegg til at vi søker etter denne gutten, blant annet med en hundepatrulje som var i nærheten.

(©NTB)