Aps fylkeslag sier nei til landsmøte

NTB Innenriks

Trøndelag Ap, partiets største fylkeslag, vedtok nylig å si nei til et ekstraordinært landsmøte. Fylkesleder Hans Erik Ringkjøb i Hordaland sier hans fylkeslag har signalisert til partiledelsen at de ikke ønsker noe slikt møte, skriver Dagbladet. I Akershus ble spørsmålet diskutert onsdag.

– Vi fattet ikke noe vedtak, men holdningen hos oss er at vi skal prøve å unngå et ekstraordinært landsmøte, skriver fylkesleder Sverre Myrli til avisen.

Også fylkeslagene i Oslo, Rogaland og de to Agder-fylkene har tidligere sagt til Dagbladet at de ikke støtter ideen om å kalle inn til landsmøte for å velge en erstatter for Giske. Hedmark Ap og Vestfold Ap har signalisert det samme overfor NTB.

Partisekretær Kjersti Stenseng oppfatter stemningen på grasrota som et ønske om å se fremover.

– Jeg oppfatter at det er et sterkt ønske i organisasjonen om å vende blikket fremover og jobbe med å utvikle politikk basert på de verdiene som forener oss i Arbeiderpartiet, skriver hun i en epost.

