Vannet flyter forbi isproppen i Driva 

Onsdag kveld renner vannet forsiktig gjennom demningen, slik at vannstanden faller, melder NRK. Gjennom dagen ble det jobbet for å grave kanaler slik at vannet som har steget på oversiden av demningen kunne renne ut på trygt vis.

– Det ser ut som det virker akkurat slik som vi håper. Nå får vi regulert hvor vannet renner, og vi får tømt demningen i den farten vi vil, sier Jon Suleng, som har ledet arbeidet.

Tirsdag ble 38 personer evakuert fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) var usikre på hvordan vannet ville oppføre seg. Dersom isproppen hadde sprukket av seg selv, kunne vannet strømmet ukontrollert forbi rasstedet og ført til betydelig økning i vannstanden i Driva. De evakuerte i Drivdalen måtte belage seg på å være borte til fredag, men Suleng tror de kan flytte tilbake før det.

– Nå ser vi at dette går veldig godt, så jeg blir forundret hvis de ikke kan flytte tilbake før fredag.

