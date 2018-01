Høyre har mottatt tre nye varsler 

NTB Innenriks

Det bekrefter Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset overfor NTB torsdag.

Det var Aftenposten som først meldte som saken, og Aarset vil overfor avisen ikke si noe om innholdet i de nye varslene.

Totalt har Høyre dermed fått inn 18 varsler, ti av dem om Tonning Riise, som er valgt inn på Stortinget fra Hedmark.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg slo onsdag fast at hun som partileder nå har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringen» skjer, og at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Det er mitt ansvar at vi ikke har hatt gode nok regler på plass, sa hun, og understreket samtidig at varsler ikke er blitt godt nok håndtert verken i Høyre eller Unge Høyre.

– Det at vi nå ikke klarer å avklare alle sider om hvorfor det har sviktet, er heller ikke bra, sa Solberg.

