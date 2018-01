Ut med europaminister og inn med bistand i UD

NTB Innenriks

Hennes oppgaver som europaminister vil nå bli ivaretatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), mens Nikolai Astrup (H) rykker inn som ny utviklings- og bistandsminister.

– Ine overtar mine oppgaver og Nikolai skal overta kontoret. Jeg vil takke Erna for å ha gitt meg spennende posisjoner i tre og et halvt år. Jeg har bare gode erfaringer, sa Røsland og ga et lite EU-flagg til Søreide.

Søreide på sin side ga klart uttrykk for Røslands innsats i regjeringen og var ganske sikker på at hun vil vende tilbake. Hun la spesielt vekt på at Søreide hadde fått samordnet politikken.

– I tillegg fikk vi brexit. Jeg mener vi nå er på et sted der vi har bedre oversikt over det. Det er mye takket være din innsats, sa utenriksministeren.

Søreide og Astrup så begge fram til å samarbeide under samme tak.

– Jeg er tilbake til røttene. På begynnelsen av 90-tallet studerte jeg internasjonal politikk i London. Jeg ser fram til å gå løs på oppgavene, Mandatet er tydelig – sørge for at innsatsen her hjemme gir større slagkraft og dermed bedre resultater, sa Astrup.

