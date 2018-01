Influensasyk eldreminister fikk klem av Høie

NTB Innenriks

– Jeg håper ikke jeg smitter noen med influensa, men her blir jeg jo tatt godt vare på, lo hun og forsikret at hun var rede og ydmyk overfor oppgaven hun har tatt på seg.

Michaelsen fortalte at hun lå syk i senga og sov og ikke engang tok telefonen da partileder Siv Jensen gjentatte ganger forsøkte å ringe henne søndag. Den offisielle forespørselen fra statsminister Erna Solberg kom så sent som tirsdag kveld, forteller hun.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for at ansvaret knyttet til eldrepolitikk skal få en egen statsrådspost. Michaelsen (57) fra Mandal blir omsider landets første eldreminister – til stor skuffelse for Carl I. Hagen, som var den i Frp som i sin tid lanserte ideen om en egen eldreminister, og som sier til Dagsavisen at han svært gjerne ville hatt jobben.

– Carl kommer til å bli en av de første jeg kommer til å ta en god, lang prat med. Han sitter på så mye kompetanse og har vært vår eldregeneral gjennom så mange år, så er det noen jeg skal konsultere, så er det han, sier Michaelsen i en kommentar til NTB.

Michaelsen har sittet tolv år på Stortinget, men trakk seg frivillig fra toppolitikken før fjorårets valg. Hun begynte i høst i ny jobb som cyberkoordinator ved Universitet i Agder, hun er utdannet interiørarkitekt, har jobbet i SAS og Norges Eksportråd og har også drevet en bensinstasjon.

Michaelsen sier hun som minister vil legge vekt på å være mye ute blant folk og de eldre. Jeg er en folkelig politiker, og jeg kommer til å delta der ute – med kamferdrops og vafler, så det blir bra, sier den nye statsråden muntert.

Høie er ikke lei seg for å dele på jobbene i departementet. Han ønsker Michaelsen hjertelig velkommen.

– Du få ansvar for et område som betyr enormt mye for folk. Nå skal du sørge for at de slipper å havne i sykehuskø – som jeg har ansvar for, sa Høie, mens han ønsket lykke til med en stor og viktig oppgave.

(©NTB)