Ny nedtur for Ap på måling

NTB Innenriks

De dårlige målingene har stått i kø etter en turbulent jule- og nyttårsperiode der partiet har håndtert flere varslingssaker som til slutt førte til at nestleder Trond Giske trakk seg. Også partibarometeret Respons Analyse har utarbeidet for VG er lite oppløftende lesing for partiet.

– Dette er et lavt nivå for Arbeiderpartiet. Samtidig har dette vært krevende uker for oss, skriver nestleder Hadia Tajik i en SMS om resultatet. Med en tilbakegang på 4,2 prosentpoeng er Ap målingens største taper.

Flertall for regjeringen og KrF

Samtidig går Høyre fram enda mer og øker med 4,4 til 29,4 prosent og er både den største vinneren og det klart største partiet. Regjeringspartner Frp faller 2 prosentpoeng til 13,2 prosent, mens den nye partneren Venstre går fram 0,3 og havner rett over sperregrensen med en oppslutning på 4,1 prosent. KrF går fram 0,2 til 4,4 prosent.

De blågrønne regjeringspartiene og KrF ville fått solid flertall på Stortinget med 92 mandater om dette var valgresultatet. De øvrige partiene ville fått 77 mandater.

SV og Sp fram

Senterpartiet går fram 0,9 til 11,3 prosent, mens Ap og Sps tidligere rødgrønne partnere i SV øker med halvannet prosentpoeng til 7,5 prosent. Miljøpartiet De Grønne går tilbake 0,4 prosentpoeng og er nede på 2,8 prosents oppslutning. Rødt går fram 0,5 til 2,9.

1.000 personer er intervjuet på telefon i målingen, som er gjennomført mellom 10. og 12. januar. Den har en feilmargin på 2-3 prosentpoeng, og det er bare Høyre og Ap som beveger seg mer enn dette.

(©NTB)