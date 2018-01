Janne Jemtlands bror takker for støtten

NTB Innenriks

I et åpent innlegg på Facebook takker Terje Opheim for støtten og omsorgen mange har vist familien i dagene etter at søsteren Janne Jemtland (36) ble drept. Mandag kveld, samme dag som den drepte kvinnens ektemann og barnas far ble varetektsfengslet, la broren ut en takkemelding. Uten å gå i detaljer beskriver han påkjenningene de siste dagene har påført dem.

– «Livet er ikke for pyser», åpner han innlegget med.

Janne Jemtland etterlater seg to sønner som hun hadde med den drapssiktede ektemannen.

– Igjen står det to flotte gutter som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte! Men guttene er både sterke og svake og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis tross det tragiske som har skjedd. De har mange gode mennesker rundt seg om dagen som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk, skriver Opheim på nett.

Han skriver at meldingene og medfølelsen som venner, kjente og ukjente har vist dem i den vanskelige tiden har gjort godt og takker for det.

Janne Jemtland forsvant fra hjemmet sitt i Brumunddal 29. desember. Fredag i forrige uke ble ektemannen pågrepet og siktet for drap etter at politiets teknikere gjennomførte et kriminalteknisk søk på ekteparets eiendom. Lørdag ble en død kvinne funnet i Glomma ved Eid bro i Våler. Den døde ble funnet etter at ektemannen var blitt avhørt. Den døde kvinnen er ikke formelt identifisert, men politiet sa under en pressekonferanse mandag at det ikke er grunn til å tro at det dreier seg om en annen kvinne enn Janne Jemtland.

