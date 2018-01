Dagbladet: Åse Michaelsen kan bli eldreminister

NTB Innenriks

Frp-nestor Carl I. Hagen har tidligere tatt til orde for en egen eldreminister i Norge. I valgkampen i fjor gjorde eldrepolitisk talsperson Bård Hoksrud det samme:

– Vi må ha en minister som har et spesielt ansvar for eldreomsorgen. Helse og omsorg er et veldig stort fagfelt, og det betyr ofte at eldreomsorg bare blir en liten del av det, sa han.

VG skrev mandag at en egen post som eldreminister er oppe til diskusjon, og i regjeringsplattformen ble Venstre, Høyre og Frp enige om å opprette et eldreombud.

Åse Michaelsen var stortingsrepresentant for Frp fra 2005 til 2017.

