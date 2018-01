NTB Innenriks

– Maria Sanner ble i dag sykemeldt, og vil derfor ikke svare på henvendelser fra pressen. Vi ber om forståelse for at dette er en krevende tid for Maria Sanner, sier Egseth i en epost til NTB mandag ettermiddag.

Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise trakk seg i forrige uke, etter å ha blitt konfrontert med sin oppførsel overfor unge, kvinnelige UH-medlemmer. Siden har det kommet flere varsler om ham og andre medlemmer i Unge Høyre og moderpartiet.

