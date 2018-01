Russiske bombefly langs norskekysten 

NTB Innenriks

To britiske Typhoon kampfly ble sendt opp fra Lossiemouth-basen i Skottland klokken 10.26. En knapp time senere ble to belgiske F-16 sendt på vingene fra Florennes-basen sør i landet, ifølge aldrimer.no.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter hendelsen og forklarer hvorfor norske jagerfly ikke kom seg på vingene.

Ekstrem vind

Oberstløytnant og talsmann Ivar Moen opplyser at ekstrem vind hindret norske F-16 i å lette. Det var vind på 25-30 meter per sekund i kastene fra Finnmark i nord til sør av Stad. I tillegg til sterk vind, var det ifølge FOH en krevende vindretning. Det ble derfor vurdert som ikke forsvarlig å sende F-16 på vingene.

De russiske flyene ble ikke fulgt av jagerfly, men sensorer ga et bilde av hvor de var, utdyper FOHs talsmann.

«De russiske flyene ble fulgt langs kysten med andre sensorer. Det var ingen indikasjoner eller tegn til at de russiske flyene skulle fly inn i norsk luftrom, og de har heller ikke krenket norsk luftrom», skriver FOH i en epost. Det er snakk om to Tupolev Tu-160 overlydsbombefly, som i NATO er kjent under kallenavnet Blackjack.

Treningstokt

Ifølge Russlands forsvarsdepartement fløy bombeflyene over Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen i et 13 timer langt treningstokt over nøytralt farvann, i tråd med internasjonale bestemmelser, melder AP.

– Alle flygninger med russiske militærfly utføres i henhold til internasjonale regler for bruk av luftrom uten brudd på noe lands grenser, heter det i en uttalelse fra departementet.

Møter mellom russiske fly og fly fra NATO har blitt stadig mer vanlige etter at russiske myndigheter stadig oftere viser fram sin gjenoppbygde militærmakt.

Russland har også økt sin flåtes tilstedeværelse i Middelhavet og andre områder. I fjor ble den britiske fregatten Westminster beordret til å avskjære to russiske korvetter og to støtteskip som nærmet seg britiske farvann på vei til sin base i Baltikum.

