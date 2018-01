Oslo Børs på stedet hvil

NTB Innenriks

De store selskapene på børsen speilte stort sett hovedindeksen og hadde stort sett marginal utvikling. Statoil var mest omsatt og gikk opp med 0,03 prosent, og ble fulgt av Aker BP, som skilte seg ut med stigning på hele 3,37 prosent, Marine Harvest (+0,56 prosent), Telenor (+0,51 prosent) og Norsk Hydro (+ 0,91 prosent).

Norwegian utmerket seg i negativ retning, og både Norwegian Finans Holding (-4,9 prosent) og Norwegian Air Shuttle (-2 prosent) gikk ned mandag.

Vinnerne ble investeringsselskapet Storm Real Estate (+16,7 prosent) og IT-selskapet Induct (+15,1 prosent).

Bevegelsene var heller ikke særlig store på de toneangivende børsene ute i Europa mandag. DAX 30 i Frankfurt gikk ned med 0,15 prosent, FTSE 100 i London gikk ned med 0,07 prosent, mens CAC 40 i Paris steg marginalt med 0,04 prosent.

Oljeprisen utviklet seg positivt i løpet av mandagen, og ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 69,88 dollar fatet. Det er 9 cent mer enn ved midnatt. Amerikansk lettolje i tilsvarende mengde ble omsatt for 64,55 dollar.

