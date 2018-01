Regjeringen har lagt fram Jeløya-plattformen

NTB Innenriks

– Dette er Jeløya-plattformen, sa Solberg, og holdt opp den 84 siders lange regjeringsplattformen Høyre, Frp og Venstre nå har blitt enige om.

Høyre-lederen skrøt av sine to kolleger for å ha funnet sammen for å danne en blågrønn regjering for de neste fire årene.

– Vi har hatt gode diskusjoner med høy temperatur de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet sammen. Dette har vært politikk på sitt beste, sa Solberg.

Frp-leder Siv Jensen sto til høyre for Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande til venstre, ikke uventet.

– Vårt felles mål er å skape muligheter til alle, men det er en del utfordringer for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Derfor har vi listet opp seks utfordringer for å være verdens beste land å bo i, sa statsministeren.

Hun listet opp de seks utfordringene, som blant annet inneholdt at man må sikre gode velferdsordninger og redusere fattigdom.

