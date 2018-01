Klart for ny, historisk regjering

NTB Innenriks

– I Venstres landsstyre var forslag til ny plattform veldig godt mottatt, og gruppen har fattet et vedtak og sier ja til plattformen. Nå drar jeg ut på Jeløya og håper de to andre damene kommer med like gode vedtak og da kan vi legge fram det vi har blitt enige om, sa Venstre-leder Trine Skei Grande på vei ut fra Moss hotell, der hun i nær fire timer hadde orientert landsstyret om den nye regjeringserklæringen.

Hun ble deretter kjørt av gårde mot Jeløy Radio, der en felles pressekonferanse med Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen er varslet senere i dag.

Kort tid etter Venstres ja, kom Siv Jensen med en bekreftelse på at Frp ønsker dem velkommen inn i regjering.

– Fremskrittspartiets landsstyre har enstemmig kommet fram til dette, etter en god og grundig diskusjon, sier Jensen.

– En gledens dag

Venstres landsmøte startet klokken 11 på Moss hotell. Etter et snaut tre timers møte marsjerte partiets stortingsgruppe ut fra landsstyremøte for å fatte et vedtak. Etter snaue 20 minutter marsjerte de tilbake til landsstyret igjen. Kort tid etter kom Venstre-lederen ut og fortalte at det blir et ja fra Venstre.

Venstres landsstyremedlemmer uttrykte spenning og store forventninger på vei inn til Moss Hotel hvor partileder Trine Skei Grande satt klar til å orientere dem.

– Jeg tror det kan bli en gledens dag for Venstre, sa stortingsrepresentant og landsstyremedlem Abid Raja på vei inn til møtet.

Det har vært sterke uenigheter internt i Venstre om partiet i det hele tatt skulle gå inn i regjeringsforhandlinger. Raja mener den framforhandlede plattformen må vise at den gir Venstre større mulighet til å påvirke ved å gå inn i regjering enn å stå utenfor, dersom tvilerne skal overbevises.

– Frir til KrF

Ifølge flere medier er den nye regjeringserklæringen på 85 sider, ti sider lenger enn Sundvolden-erklæringen som Frp og Høyre forhandlet fram i 2013.

Forhandlingene startet 2. januar, men lite har lekket ut underveis. For en uke siden varslet imidlertid de tre partiene at de var enige om en inkluderingsdugnad for å få flere i jobb.

Ved siden av innvandringspolitikk, har klimapolitikk, grønt skatteskifte, oljevirksomhet og eiendomsskatt blitt framholdt som de vanskeligste sakene i forhandlingene.

Ifølge kilder VG har snakket med skal regjeringsplattformen også være utformet slik at den skal friste KrF til å slutte seg til regjeringen senere.

– Det vil bli satt av plass til KrF, sier en kilde med innsyn i prosessen til VG.

Statsminister Erna Solberg har flere ganger, også etter at KrF forlot sonderingene i fjor høst, sagt at hun fastholder sin drøm om en borgerlig flertallsregjering.

Den utvidede regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og vil være avhengig av støtte fra KrF eller andre partier for å få gjennomført regjeringsplattformen.