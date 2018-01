NTB Innenriks

Ulykken skjedde i 13.30-tiden lørdag ettermiddag. Totalt var det tre voksne og to barn i de to bilene. De to barna er seks og ni år gamle.

– En voksen og to barn fra den ene bilen ble fraktet med luftambulanse for videre undersøkelser, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

Skadeomfanget er ikke kjent.

Både Eiksundbrua og Eiksundtunnelen ble i en periode stengt etter ulykken.

