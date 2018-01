Studentleder trekker seg etter «nachspiel-hendelse»

NTB Innenriks

– Jeg har ikke tillit til at jeg kan opptre som et godt forbilde og velger dermed å trekke meg som formann, sier Haaland i en pressemelding sendt ut fra DNS fredag kveld.

Årsaken til at han trekker seg er det som av studentavisa Universitas beskriver som en «alvorlig hendelse» på et nachspiel på studentenes oppholdssted Chateau Neuf natt til tirsdag.

– Jeg har handlet på en måte som ikke er forenlig med det ansvaret man har som formann og velger å ta konsekvensene av det. Dermed har jeg valgt å trekke meg med umiddelbar virkning, sier Haaland i pressemeldingen.

Hva som har skjedd fremkommer ikke. Men studentavisa skriver at politiet ble tilkalt og at hendelsen ble etterforsket. Etter flere avhør henla politiet saken fordi de mente det ikke hadde skjedd noe straffbart.

På grunn av hendelsen har Studentersamfundet valgt å stoppe alle nachspiel på Chateau Neuf.

– Som en møteplass for studenter i Oslo har vi et ekstra stort ansvar for at Studentersamfundet er et sted for alle, og hendelser som dette tar vi med stort alvor, forteller styret i DNS i pressemeldingen.

(©NTB)