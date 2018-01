Satt i varetekt i 405 dager i Vålnes-saken – får ingen erstatning

NTB Innenriks

Mannen krevde 168.300 kroner i oppreisning for de 405 dagene han satt i varetekt, hvorav 42 dager i fullstendig isolasjon. Drapssaken ble henlagt i 2015.

Konklusjonen fra Statens sivilrettsforvaltning, som i november behandlet kravet, er begrunnet med at han har nektet å forklare seg, at han har skiftet forklaring flere ganger og utvist det som omtales som «mistankepådragende atferd», skriver Nordlys.

«Etter Statens sivilrettsforvaltnings oppfatning har kravstiller motvirket sakens opplysning», heter det blant annet i vedtaket.

46-åringen ble pågrepet 1. november 2012 og løslatt 10. desember året etter.

Mannens advokat Christian Wiig sier til avisen at han vil anbefale sin klient å kreve rettslig behandling, noe som kan bety at saken ender for domstolen.

De to andre som var siktet i saken, Vålnes' tidligere samboer og hennes nye ektemann, har foreløpig ikke inngitt krav om verken oppreisning eller erstatning som følge av straffeforfølgingen. Advokat Morten Furuholmen sier til avisen at fristen for å sende inn krav ennå ikke er gått ut.

Per Vålnes ble meldt savnet av samboeren sin fire dager etter at han holdt 50-årslag i hjemmet sitt i Balsfjord lørdag 26. november 2011. Saken ble først etterforsket som en forsvinning, deretter som drap. Tre personer har vært siktet i saken. I august 2015 ble saken henlagt og påtalemyndigheten betrakter den som et uoppklart drap.

