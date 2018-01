Forsvarer om drapssiktet ektemann: – Han har det svært tøft 

NTB Innenriks

Det ble lørdag gjort nok et avhør av Janne Jemtlands ektemann, etter at dykkere hentet opp en død person fra bunnen av elva i Braskereidfoss.

Avhøret startet på ettermiddagen og var ferdig like etter klokken 23. Den drapssiktedes forsvarer, Ida Andenæs, sier til VG at han har det svært tøft.

Hun vil ikke kommentere enkeltheter fra mannens forklaring.

Fant død person i elva

Ifølge TV 2 er mannen tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ordensforstyrrelser tidlig på 90-tallet. Flere medier, blant andre VG og TV 2, opplyser også at mannen skal ha en lang karriere i Fremmedlegionen bak seg.

Ingen av disse opplysningene er foreløpig bekreftet av politi eller advokater.

Det var lørdag ettermiddag at dykkere fra brannvesenet gjorde et funn i Glomma, nærmere bestemt i området ved Braskereidfoss i Våler.

– Politiet i Innlandet bekrefter at det er nå gjort funn av en person i Glomma. Politiet er ikke kjent med at det er andre savnede personer i området. Pårørende til Janne Jemtland er varslet om funnet, opplyser politiet i en pressemelding.

Braskereidfoss ligger rundt 65 kilometer sørøst for Brumunddal.

– Kvinnen ble funnet på bunnen av elven. Hun ble funnet omtrent der politiet hadde fått informasjon om at hun var. Det tok litt tid å få kvinnen opp da det var vanskelig å ta seg til stedet i elva på grunn av mye strøm, sier innsatsleder Frode Hjulstad til VG. Til NRK understreker han at identiteten ikke kan bekreftes før etter obduksjonen.

Søndag er det varslet en pressekonferanse om saken. Inntil da vil ikke politiet si noe mer.

Samarbeider

Tidligere lørdag bekreftet politiadvokat André Lillehovde van der Eynden at søkene ble gjort på bakgrunn av opplysninger og spor som har kommet inn til politiet i løpet av de siste dagenes hendelser.

Etter det NRK erfarer, hadde ektemannen forklart til politiet hvor de kunne finne liket av Janne Jemtland. Det ønsker ikke van der Eynden å bekrefte eller avkrefte.

– Han samarbeider med politiet og forklarer det han kan for å oppklare saken, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Ektemann siktet for drap

Mannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil mandag bli framstilt for varetektsfengsling i Hedmarken tingrett.

– Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Ut over det kan jeg ikke si noe nærmere om hva han har forklart til politiet, sa advokat Ida Andenæs til NTB før det siste avhøret.

Ransaket boligen

Politiadvokaten forteller at politiet har ransaket både ekteparets bolig og en naboeiendom de siste dagene.

– Onsdag og torsdag fikk vi kontroll over spor som gjorde det naturlig for oss å foreta såkalt tredjemannsransaking på en eiendom like ved eiendommen til Janne Jemtland og ektemannen. Dette startet torsdag ettermiddag og kveld. Fredag morgen startet ransakingen i boligen til Janne Jemtland og ektefellen, som førte til at ektefellen nå er siktet for drap, sier Van der Eynden.

Det er ikke kjent om politiet har funnet et mulig drapsvåpen.

Ifølge Hamar Arbeiderblad var det funn av blod fra Janne Jemtland som førte til at mistanken mot ektemannen ble styrket og førte til pågripelse og siktelse. Dette ønsker ikke politiet å si noe om. Hamar Arbeiderblad skriver at politiet valgte å sende et viktig spor med politihelikopteret til Oslo for nærmere undersøkelser etter at de hadde ransaket huset i noen timer fredag.

Store mannskaper

Lørdag var det gått 15 dager siden Jemtland sist ble sett da hun kom hjem fra en fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal.

Torsdag forrige uke fant politiet blodspor i snøen i veikanten i Fagerlundveien som viste seg å stamme fra den savnede. To dager senere ble det funnet nytt blodspor i Lillehaugveien. Stedene ligger en drøy kilometer fra hverandre og om lag 11 kilometer fra ekteparets bolig.

Lokalt politi har på det meste hatt bistand av 20 etterforskere fra Kripos i etterforskningen. Store mannskaper fra Sivilforsvaret, politihelikopter, snøscootere, ATV-er og hundepatruljer har deltatt i søket.

