Avhør av Jemtlands drapssiktede ektemann avsluttet

– Han erkjenner ikke forsettlig drap, sier siktedes forsvarer Ida Andenæs til Aftenposten. Hun vil ikke kommentere om han erkjenner noe annet.

Avhøret av Janne Jemtlands drapssiktede ettermann ble avsluttet sent natt til lørdag. Ifølge forsvareren varte avhøret flere timer.

Andenæs ønsker ikke å meddele hva siktede har forklart i avhøret.

– Det ønsker jeg ikke å forklare noe om, men det jeg kan si er at han samarbeider med politiet, og at han forklarer seg, sier hun til VG. Det skal ifølge forsvareren gjennomføres flere avhør av siktede gjennom helga.

Jemtlands ektemann ble pågrepet i Brumunddal fredag kveld etter at tekniske spor førte til at politiet mener de har skjellig grunn til mistanke om at han har begått drap.

Andenæs ønsker ikke å kommentere hvilke funn som ble gjort.

Ektemannen er siktet for drap etter straffelovens paragraf 275 og vil bli fremstilt for varetektsfengsling mandag i Hedmarken tingrett.

Den savnede er fortsatt ikke funnet.

