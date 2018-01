Ambassade avdekket omfattende juks i søknader om familieinnvandring fra Pakistan

NTB Innenriks

Ifølge NRK har norske myndigheter i flere år hatt mistanke om omfattende juks i slike søknader. Dette førte til at ambassaden i Pakistan i fjor startet et spesialprosjekt for å undersøke dette nærmere.

I rapporten fra prosjektet, som ble levert før jul og som NRK har fått adgang til, står det at ambassaden har avdekket falske eller mistenkelige dokumenter og opplysninger i 58 prosent av de undersøkte familieinnvandringssakene.

Av totalt 48 undersøkte saker inneholdt 19 saker fullstendig falske dokumenter eller opplysninger, mens ni saker inneholdt mistenkelige dokumenter eller opplysninger.

– Bak tallene kan det skjule det seg saker om tvangsekteskap, flerkoneri og proformaekteskap, sier områdeleder i Utlendingsdirektoratet (UDI), Cecilie Sande Amundsen.

Tallene skal samsvare med resultatene fra andre vestlige lands undersøkelser, land som arbeider mye grundigere med kontroll av dokumenter enn Norge. Ifølge ambassaden ber nemlig UDI om verifisering av dokumenter i bare rundt 20 prosent av familiegjenforeningssakene, mens andre land kontrollerer alle dokumenter.

– Historien og bakgrunnen til familiemedlemmene samsvarer ofte med dokumentene i saken. Derfor er verifisering av dokumenter og det norske politiintervjuet i stor grad overlappende kontrollmetoder. Vi mener det er mer effektivt for å avsløre proformaekteskap og flerkoneri at norsk politi kontrollerer historien, sier Amundsen.

