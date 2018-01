Solberg beklager svak oppfølging av varsler 

NTB Innenriks

– At tidligere varslinger ikke er fulgt opp på en skikkelig måte, er ikke godt nok. Høyre har gjort en for dårlig jobb med håndteringen av disse sakene. Det er jeg lei meg for og vil beklage overfor varslerne, sier Solberg i en uttalelse NTB har fått.

Fredag ble det klart at Høyre de siste to dagene har fått sju varsler om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riises atferd.

– Det har kommet inn nye opplysninger og varslinger det siste døgnet. Opplysningene som kommer inn er svært alvorlige, og vitner om uakseptabel oppførsel fra Tonning Rise, sier Solberg.

Hun viser til at partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset nå har tatt over ansvaret for å behandle sakene.

– Saken fremstår nå som mer alvorlig enn tidligere. Jeg håper alle som vurderer å varsle tar kontakt med partiet. Vi vil ta dere på alvor, følge dere opp og gi dere så mye støtte som vi kan, sier Solberg.

NTB har fredag ettermiddag gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Tonning Riise for å gi han anledning til å svare på det som står i pressemeldingen. Han har ikke besvart NTBs henvendelser per telefon, sms og epost.

